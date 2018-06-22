Burdur'da lise öğrencisinin öldürülmesi

Burdur'un Ağlasun ilçesinde apartman dairesinde lise öğrencisini bıçakladıktan sonra boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Sakarca Mahallesi Şişkin Sokağı'ndaki bir apartman dairesinde 31 Aralık 2017'de kız arkadaşı Ayten Keklik'i (17) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Furkan K. (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı sanık hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Burdur Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.

Olayla ilgili ayrıntılara yer verilen iddianamede, Furkan K. ile Ayten Keklik'in 2015'de sosyal paylaşım sitesinde tanıştıkları, sevgili oldukları ve cinayet tarihinden bir süre önce aralarının açıldığı belirtildi.

İddianamede, sanığın cinayeti nasıl işlediğine ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Zanlının olayı aldatma meselesi yüzünden gerçekleştirdiğini öne sürdüğü belirtilen iddianamede, Ayten Keklik'i öldürmeyi olaydan bir hafta önce planladığı kaydedildi.

