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Burdur'da mısır ekimi erken başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

BURDUR'da iklim değişiklikleri nedeniyle halk arasında 'patlak mısır' diye bilinen 'cin mısır' ekimi 20 gün önce yapıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da iklim değişiklikleri nedeniyle halk arasında 'patlak mısır' diye bilinen 'cin mısır' ekimi 20 gün önce yapıldı. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir, değişiklikler nedeniyle 'cin mısır' ekiminin 20 gün önce başladığını söyledi. Demir, "Mısır ekim sezonu başladı. İlk mısırımızı 5 dönümlük tarlada ekiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman çiftçimizin yanındayız. Burdur yöresine has halk arasında patlak mısır olarak bilinen cin mısırı ekimi iklimdeki mevsimsel değişikliklerden dolayı 20 gün önce yapıldı. Tüm çiftçilerimize sağlıklı, bereketli, kazasız, verimli üretim sezonu dilerim" dedi. Burdur Ziraat Odası'nın çiftçiye ekipman desteği verdiğini anlatan Demir, Burdur'da 100 dekarlık bir alanda cin mısırı ekimi olduğunu belirtti. Çiftçi Mustafa Pulcu, "Normalde nisanın sonlarında ekim yapıyorduk ama bu yıl havanın sıcak gitmesiyle 20- 25 gün önce sezon başladı. İnşallah verimli bir sezon olur" diye konuştu. Yaklaşık 30 yıldır mısır üretimi yaptıklarını belirten Nihal Pulcu da "Organik üretim yapıyoruz" dedi.

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