Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Mevlüt Öner idaresindeki 45 UV 515 plakalı otomobil, Mürseller köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Hatice Öner, İsa, Emine, Azra Nur (7) ile Mert Kaan Türten (1) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
California'da tarihin en büyük yangını! Trump eyalet yetkililerini ve itfaiyecileri suçladı
'Eve erkek alıyor' sözünü duyunca çılgına döndü!
Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!
ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!
Bağcılar'da dehşet: 2 ölü
CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
Gözlerini açıp kapattığı iddia edilmişti! Rosalia Lombardo'nun mumyasının sırrı çözüldü
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum