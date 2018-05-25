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Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Burdur'da otomobil ile harfiyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ahmet Barışık (51) idaresindeki 34 SNG 03 plakalı otomobil, Manastır Kavşağı'nda İsmail Bilgin (66) yönetimindeki 15 NL 969 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Barışık ile araçtaki Celile (52), Hürmüz (22), Nebahat (24) ve Elif Yağmur Barışık (3) yaralandı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hürmüz Barışık'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ahmet Barışık'ın Bartın'dan asker oğlunun yemin törenine katılmak için Burdur'a geldiği öğrenildi.

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5 yaralı Burdur trafik kazası

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