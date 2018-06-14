Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne hayatını kaybetti, eşi ve bebeği yaralandı.
Antalya'dan Burdur'un Yeşilova ilçesine giden Ramazan Boz idaresindeki 07 YR 022 plakalı otomobil, Karamanlı çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralanan sürücü ile eşi Melek Boz (27) ve 1 yaşındaki kızları Amine Sultan'a müdahale etti.
Sağlık ekipleri anne Boz'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Melek Boz'un cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Tefenni İlçe Hastanesi morguna gönderildi.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Boz ile kızı Amine Sultan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle etrafa saçılan, Ramazan Bayramı için yaptırıldığı değerlendirilen bir tepsi baklava ile bebeğin bayramlık kıyafetleri dikkati çekti.
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