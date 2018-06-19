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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Isparta'dan Antalya'ya giden Ayşe Ulusoy idaresindeki 32 FU 342 plakalı otomobil, Karamanlı ilçesi Kağılcık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ulusoy ve eşi Çetin, çocukları İrfan, Kürşat Ali ile Kerem Ulusoy yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Karamanlı trafik kazası yaralı

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