Burdur'da otomobil traktörle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Süleyman Tekin idaresindeki 15 AE 741 plakalı otomobil, Bayırbaşı köyünde aynı yönde seyreden Songül Özbay'ın (44) kullandığı 15 LA 247 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Özbay'ın traktörde bulunan eşi Mehmet Özbay yaralandı. Mehmet Özbay, ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze ise hastanenin morguna gönderildi.
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