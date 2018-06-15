Burdur'da Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi su böreği

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) BURDUR'da, bayramların vazgeçilmezi kabul edilen su böreği yoğun talep görüyor. İmalatçı Abdullah Akgül, Ramazan dolayısıyla siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyledi. Pazar Mahallesi'nde 9 yıldır su böreği imalatı yapan Abdullah Akgül, her Ramazan Bayramı'nda siparişler nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Ramazan Bayramı'nda Burdurluların kahvaltı sofrasında tercih ettiği, misafirlerine ikram ettiği su böreği siparişlerini yetiştirmek için günlük 14- 15 saat mesai yapıyor. Önce su böreği yufkasını hazırlayarak işe koyulan Abdullah Akgül, üçgen şekilde kesilen bu yufkayı önce kaynar suya daha sonra soğuk suya atıyor. Yufkaları daha sonra tepsiye yerleştirip üzerine peynir ve maydanozunu koyduktan sonra üzerini bütün yufka ile kapatıp pişirme aşamasına geçiyor. Yaklaşık 25 dakikada bir tepsi su böreğini döner ocaklarda pişirip servise hazır hale getiriyor. Su böreğinin Burdur'da bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirten Abdullah Akgül, "Kurban Bayramı'nda kurban kesildiği gibi su böreği de Ramazan Bayramı'nın geleneksel tadıdır" dedi. Abdullah Akgül'ün eşi Naime Akgül de bayram boyunca yoğun çalıştıklarını, talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Akgül, günlük 80-100 tepsi su böreği pişirerek satışa hazır hale getirdiklerini anlattı. 1972 yılından bu yana Almanya'da çalıştığını ve bayram izni için Burdur'a geldiklerini anlatan Mehmet ve Havvana Akdoğan çifti de "Bayramlarda mutlaka olmazsa olmazımız su böreği. Su böreği Burdur'un geleneği" dedi.
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