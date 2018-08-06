Burdur'da şiddetli yağış

Burdur'da etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra etkisini gösteren yağış dolayısıyla sürücüler, trafikte ilerlemekte zorluk çekti.
Bazı ev, iş yeri ve apartmanların bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri, pompa yardımıyla suların boşaltılmasında vatandaşlara yardımcı oldu.
Öte yandan kent merkezindeki Köprübaşı mevkisinde bulunan dere yatağında su seviyesi yükseldi, çevredeki bazı vatandaşlar dereden şiddetli akan suyu izledi.
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