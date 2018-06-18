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Burdur'da şiddetli yağış etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Burdur'da şiddetli yağış etkili oldu

Burdur'un Tefenni ilçesinde şiddetli yağış bazı yolların kapanmasına neden oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tefenni ilçesinde ikindi vakti etkili olan şiddetli yağış, Yuvalak köyü mevkisinden gelen derenin taşmasına neden oldu. Bu nedenle Tefenni-Fethiye yolu ve Tefenni'nin Seydiler, Bayramlar ve Çaylı köyleri grup yolları trafiğe kapandı.

Yaklaşık 45 dakika kapalı kalan yolların açılması için, AFAD kontrolünde Burdur İl Özel İdare ve Tefenni Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yollar trafiğe açıldı.

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Burdur Karamanlı Sel Baskını şiddetli yağış

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