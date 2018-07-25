Burdur'da sokak kedilerinin zehirlendiği iddiası

"Kendi kedimin öldüğünü gördüm. Ağzından köpük çıkarak kusuyordu. Diğer kedilerimin de aynı hale geldiğini görünce yardım etmeye çalıştık ama onlar da öldü. Daha sonra komşumun bahçesinde ve yol tarafında kedilerin öldüğünü fark ettik. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Toplam 10 kedi zehirlenerek öldürüldü. Emniyetten olay yeri incelemesi yapıldı, kedilerin zehirlenerek öldüklerini söylediler."

Polise şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Nilgün Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakımını üstlendiği kedilerin de aralarında bulunduğu 10 kedinin telef olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde 10 kedi telef oldu. Bucak Belediyesi temizlik işçileri, telef olan hayvanları mahalleden götürürken olayı duyan mahalle sakinleri kedilere zehirli gıda verildiğini öne sürerek tepki gösterdi.

Sayın polisin kedilerden numune aldığını ve incelemeye gönderdiğini, ayrıca bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini belirterek, "Veteriner arkadaşlarımız tarım ilacıyla zehirlendiklerinden şüpheleniyor. Bu vicdansızlığı yapanların bulunarak cezalandırılmasını ve bir daha böylesi bir olayın yaşanmamasını istiyoruz." diye konuştu.

Hayvansever Sevilay Eser ise mahallede hayvanlardan rahatsız olanların bulunduğunu savunarak, "Günlerdir uyku uyuyamıyorum. Onlar da can, bizim yaşadığım dünyada onların da yaşaması gerekir. Hayvanın katledilmesi insanlıkla bağdaşır bir davranış değil." ifadelerini kullandı.

Kedilerinin ölmesine üzülen Sayın'ın kızı minik Yaren de ölen kedisi için bir mezar yaptıklarını, mezarı her gün ziyaret ederek dua ettiğini anlattı.

Öte yandan, olayla ilgili bir şüphelinin emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

