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Burdur'da tarihi eser operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile İbranice yazılı altın varaklı dini kitap ele geçirildi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen heykel ile İbranice yazılı altın varaklı dini kitap ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun ellerindeki tarihi eserleri satmak istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

Karamanlı-Yeşilova yolu Orman mevkisinde durdurulan otomobildeki aramada, 120 santimetre boyunda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kadın betimli heykel bulundu.

Mürseller köyü yakınlarında durdurulan bir araçta da altın varaklı İbranice yazılmış dini kitap ele geçirildi.

Eserler, Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan 5 zanlı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Burdur operasyon tarihi eser

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