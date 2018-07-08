HABER

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 23:50 | Son Güncelleme

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Çetik (81) idaresindeki 15 NE 918 plakalı motosiklet ile 15 DS 180 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, Çetik ile arkasında bulunan Şükriye Çetik (80) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Şükriye Çetik, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mehmet Çetik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü olduğu düşünülen şüpheli F.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj varCezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var
Tekirdağ'daki tren kazasıTekirdağ'daki tren kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur ölü trafik kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazası sonrası sosyal medyadan yardım çağrısı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Tren kazasından kurtulanlar o anları anlattı

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.