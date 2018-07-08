Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Çetik (81) idaresindeki 15 NE 918 plakalı motosiklet ile 15 DS 180 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, Çetik ile arkasında bulunan Şükriye Çetik (80) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Şükriye Çetik, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Mehmet Çetik'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü olduğu düşünülen şüpheli F.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
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