Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesindeki trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Muhammed Abay idaresindeki 20 ABY 86 plakalı otomobil, Burdur-Antalya karayolunun Karapınar köyü yakınlarında Tamer Yaşar'ın (25) kullandığı elektrikli motosiklete ve elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Yaşar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşar'ın üniversite öğrencisi olduğu, cenazesinin Karapınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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