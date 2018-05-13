Burdur'da trafik kazası: 1 ölü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Erol (21) idaresindeki 20 Y 2220 plakalı otomobil, Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda, Ahmet Bilgin (55) yönetimindeki 15 HT 601 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, Erol ve Bilgin yaralandı.
Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilgin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Erol'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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