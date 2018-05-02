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Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 00:03 | Son Güncelleme

Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RVV 10 plakalı otomobil, Aksu Köprüsü mevkisinde, Bayram Karagöz (24) idaresindeki 32 LP 379 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Karagöz ile beraberindeki Ramazan, Gülcan, Mevlüt, Keziban (15) ve Mukaddes Çoban (8) yaralandı.

Gölhisar ve Acıpayam Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Karagöz'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, 34 RVV 10 plakalı otomobildeki kişilerin kaza sonrası aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Gölhisar trafik kazası

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