Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Tora Sebahattin Kuroğlu idaresindeki 34 VG 5767 plakalı otomobil, yağış nedeniyle Burdur - Antalya karayolunun 20'inci kilometresinde kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden Emrah Kızılışık yönetimindeki 34 PP 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobiller yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücü Kızılışık, eşi Özlem Kızılışık ve 4 yaşındaki kızları Elif Eda ile diğer otomobilin sürücüsü Kuroğlu ve yanındaki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu.

Yaralılardan Özlem Kızılışık ve kızı Elif Eda Kızılışık Burdur Devlet Hastanesi'ne, baba Emrah Kızılışık ise Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Eda'nın durumunun iyi olduğu, anne ve babasının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Diğer otomobildeki yaralılar, ambulansta ayakta tedavi edildi.

