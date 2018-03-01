Burdur'da trafik kazası: 7 yaralı

Burdur'da otomobilin üniversite öğrencilerini taşıyan halk otobüsüyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Altan Çimen (28) yönetimindeki 15 NP 748 plakalı otomobil, Burdur-Antalya Karayolu'nun 10'uncu kilometresindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi Kavşağı'nda, Emre Şencan'ın (26) kullandığı üniversite öğrencilerini taşıyan 15 M 0033 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsünün yanı sıra aynı araçta bulunan Gözde Ceylan (19), Şerif Vural (30) ve Emrah Akkuş (21) ile otobüsteki öğrencilerden Reşit Kılınçalp (21), Vakkas Türker Kındıra (18) ile Cevat Çiçek (19) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, halk otobüsü sürücüsü Şencan ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde içki şişesi olduğu da dikkati çekti.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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