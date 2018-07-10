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Burdur'da traktör devrildi : 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Burdur'da traktör devrildi : 2 ölü

Burdur'da devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti.

Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar'ın kullandığı 15 ND 371 plakalı traktör, Kapaklı köyündeki bir besi çiftliği arazisinde şarampole devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan sürücü Bahtiyar (25) ile yanındaki Arif Kul (16) yaşamını yitirdi.

Bahtiyar ile Kul'un cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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