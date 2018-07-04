Burdur'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'da tuğla yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin T. idaresindeki 15 AAD 637 plakalı tuğla yüklü kamyon, Antalya-Burdur karayolunun 10. kilometresinde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kavşağı'nda Faruk Köse (31) yönetimindeki 34 BEY 667 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Köse ile yanında bulunan Osman Aktaş (40) ve Selinay Başak Erdemli (31) yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın etkisiyle refüje çıkan kamyonun kasasındaki 20 ton tuğla yola saçıldı. Kamyonun devrilen kasası vinçle kaldırıldı, karayolları ekipleri yola dökülen tuğlaları temizledi.
Kaza nedeniyle Antalya-Burdur kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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