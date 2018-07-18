Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kentteki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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