Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Ekipler, 3 ay süreyle yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen 4 şüphelinin ev, eklenti ve arazilerine yaptıkları operasyonda 200 kök Hint keneviri, 300 gram esrar, 3 dinamit lokumu, 2 elektrikli fünye, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 6 mermi ve hassas terazi ele geçirdi.

Şüphelilerden H.C. ve M.D. gözaltına alınırken, Z.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan bir şüphelinin de yakalaması için de çalışmalar devam ediyor.

