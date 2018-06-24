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Burdur'da vatandaş sandığa gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

BURDUR'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Burdurlu seçmenler oy kullanma işleminin başladığı saat 08.00'de oy kullanacakları sandıklara gitti. Seçmenler ilk olarak seçmen listesinde isimlerini bulduktan sonra cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oylarını kullandı. Burdur'da 710 sandıkta 196 bin 380 seçmen oy kullanacak.

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