HABER

Burdur'da "Yörük göçü" canlandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortejde deve, koyun, keçi, at ve mehter takımıyla temsili Yörük göçü gerçekleştirildi

Burdur'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortejde deve, koyun, keçi, at ve mehter takımıyla temsili Yörük göçü canlandırıldı.

Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından birincisi düzenlenen Yörük Göçü ve Yaren Gecesi etkinliği, kortej geçişi ile başladı. Temsili göçte renkli görüntüler oluştu.

Şenliğe çevre illerden gelen Yörük dernekleri ile vatandaşlar, Çatal Pınar Kavşağı'nda toplandı.

Deve, keçi, koyun, at ve mehter takımının da yer aldığı kortej, Gazi Caddesi'nden geçerek Uzay Çatı Pazar yerine ulaştı. Geleneksel kıyafetleriyle Yörükler ve protokol üyeleri temsili Yörük göçünü canlandırdı. Bazı vatandaşlar temsili göçü cep telefonlarıyla görüntüledi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması ve aktarılması gerektiğini belirti.

Burdur'da görev yaptığı sürede böyle bir etkinlik görmediğini ifade eden Vali Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini tespit ettim. Biz maalesef teknolojiye yenik düştük, kendi kültürümüzü yaşatan değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi unutmaya başladık. Bunları ayakta tutmalıyız. Eğer siz bu medeniyeti bilmezseniz Bayırbucak Türkmenlerinin yanına niye gittiğimizi, Afrin'e niye gittiğimizi anlayamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu, Afrin'e işgale gitmedi, ezilen, mağdur olan kardeşlerinin yanına onları kurtarmaya gitti."

Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği (YÖRKAYDER) Başkanı Alaettin Kalkan da vatandaşlarla Yörük göçü şölenini yapmaktan bahtiyar olduğunu belirterek, "Orta Asya'nın bozkırlarından gelip mertlik ve yiğitlikle 3 kıtada at oynatan Yörük ecdadımla gururlanıyorum. Biz Yörükler, medeniyetin mayası ve hamuru olduğumuzu bütün cihana bu etkinliklerle unutturmayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunu ekibi gösterisi ile devam eden etkinlik, programın yapılmasında emeği geçenlere plaket takdimiyle sona erdi.

Etkinliğe, AK Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, vatandaşlar ve Yörük dernekleri katıldı.

ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle!
Kılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyorduKılıçdaroğlu böyle poz verdi! Ne yapacağı çok merak ediliyordu
Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!Savaş kabinesini topladı, orduya emri verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur canlandırma Turizm Haftası Yörük Göçü

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

İlginizi Çekebilir

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.