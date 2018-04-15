Burdur'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen kortejde deve, koyun, keçi, at ve mehter takımıyla temsili Yörük göçü canlandırıldı.
Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından birincisi düzenlenen Yörük Göçü ve Yaren Gecesi etkinliği, kortej geçişi ile başladı. Temsili göçte renkli görüntüler oluştu.
Şenliğe çevre illerden gelen Yörük dernekleri ile vatandaşlar, Çatal Pınar Kavşağı'nda toplandı.
Deve, keçi, koyun, at ve mehter takımının da yer aldığı kortej, Gazi Caddesi'nden geçerek Uzay Çatı Pazar yerine ulaştı. Geleneksel kıyafetleriyle Yörükler ve protokol üyeleri temsili Yörük göçünü canlandırdı. Bazı vatandaşlar temsili göçü cep telefonlarıyla görüntüledi.
Burdur Valisi Şerif Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, tarihi ve kültürel değerlerin tanıtılması ve aktarılması gerektiğini belirti.
Burdur'da görev yaptığı sürede böyle bir etkinlik görmediğini ifade eden Vali Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini tespit ettim. Biz maalesef teknolojiye yenik düştük, kendi kültürümüzü yaşatan değerlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi unutmaya başladık. Bunları ayakta tutmalıyız. Eğer siz bu medeniyeti bilmezseniz Bayırbucak Türkmenlerinin yanına niye gittiğimizi, Afrin'e niye gittiğimizi anlayamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu, Afrin'e işgale gitmedi, ezilen, mağdur olan kardeşlerinin yanına onları kurtarmaya gitti."
Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği (YÖRKAYDER) Başkanı Alaettin Kalkan da vatandaşlarla Yörük göçü şölenini yapmaktan bahtiyar olduğunu belirterek, "Orta Asya'nın bozkırlarından gelip mertlik ve yiğitlikle 3 kıtada at oynatan Yörük ecdadımla gururlanıyorum. Biz Yörükler, medeniyetin mayası ve hamuru olduğumuzu bütün cihana bu etkinliklerle unutturmayacağız." dedi.
Konuşmaların ardından mehter takımı ve halk oyunu ekibi gösterisi ile devam eden etkinlik, programın yapılmasında emeği geçenlere plaket takdimiyle sona erdi.
Etkinliğe, AK Parti Burdur milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, vatandaşlar ve Yörük dernekleri katıldı.
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