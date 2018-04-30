Burdur'da yük treni otomobile çarptı: 1 yaralı

Burdur'da yük treninin otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hamdi Topuz'un (44) idaresindeki 15 AC 582 plakalı otomobil hemzemin geçitte bozuldu.

Bir süre aracın içinde motoru çalıştırmak için uğraşan Topuz, yaklaşan yük trenini görünce son anda kendisini dışarı attı.

Burdur'dan Afyonkarahisar'a yük taşıyan trenin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan ve Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

