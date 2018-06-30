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Burdur'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 20:15 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı

Burdur'da kamyon şoförünü silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Çatağıl köyünde dün süt kamyonu şoförü Mehmet Akbulut'u (33) başından tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Emrah A. (22), İnsuyu mevkisindeki dağlık alanda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi.

Emrah A'nın, ifadesinde cinayeti tasarlamadığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan, Akbulut, Çatağıl köyü mezarlığında toprağa verildi.

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Burdur cinayet Çatağıl Köyü öldürme tutuklama

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