HABER

Burdur'daki FETÖ/PDY mütevelli heyeti davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 20:33 | Son Güncelleme

Örgütün Burdur'daki "mütevelli heyeti yapılanması"na yönelik haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanmasına devam edildi - Bir önceki celsede tahliyelerine karar verilen 5 sanık tutuklandı

Burdur'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mütevelli heyeti yapılanması"na yönelik haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanması sürüyor.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu 2 sanık Antalya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan 5 sanık, sanık yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık ve sanık avukatlarının savunmaları ile tanık beyanı dinlendi.

Tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, "Bir önceki celsede tahliyelerine karar verilen Halil Y, Memiş M, Mustafa İ, Süleyman A, Yalçın K'ın tahliye kararlarına savcılık makamının yaptığı itiraz üzerine Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne karar verilmesi nedeniyle bu 3 sanığın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Fedai Y. ve Nuri A'nın da tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Ağustos'a erteledi.

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!
Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdıRuslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Burdur mütevelli heyeti tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

Şimdi de kayıp bebek alarmı! Tire'de 1,5 yaşındaki Rüya için arama çalışması başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.