Burdur'daki FETÖ/PDY mütevelli heyeti davası

Burdur'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mütevelli heyeti yapılanması"na yönelik haklarında dava açılan 7 sanığın yargılanması sürüyor.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu 2 sanık Antalya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz yargılanan 5 sanık, sanık yakınları ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık ve sanık avukatlarının savunmaları ile tanık beyanı dinlendi.

Tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmedi ve tahliye talep etti.

Mahkeme heyeti, "Bir önceki celsede tahliyelerine karar verilen Halil Y, Memiş M, Mustafa İ, Süleyman A, Yalçın K'ın tahliye kararlarına savcılık makamının yaptığı itiraz üzerine Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince itirazın kabulüne karar verilmesi nedeniyle bu 3 sanığın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Fedai Y. ve Nuri A'nın da tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Ağustos'a erteledi.

