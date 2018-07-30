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Burdur'daki kayıp kadın bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:28 | Son Güncelleme

Kendisinden 8 gündür haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kayıp kadın, köyünün yakınlarında dere yatağında bulundu - Kayıp kadının oğlu Barış Ot: "Annem bulundu, arama çalışmalarına katılan herkesten, medyadan Allah razı olsun"

Burdur'da kendisinden 8 gündür haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kayıp kadın bulundu.

Merkeze bağlı Gökçebağ köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan Sunay Berber adlı kadın, 8 gün önce kaybolan ve arama çalışması başlatılan Ayşe Ot'u (59), köyün yakınlarındaki dere yatağında gördü.

Berber'in haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan kayıp kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp kadının oğlu Barış Ot, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin sağ salim bulunduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Annem bulundu, arama çalışmalarına katılan herkesten, medyadan Allah razı olsun. Çok şükür sağlıklı bilinci yerinde. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Burdur'da 8 gün önce kaybolan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ayşe Ot'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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Ayşe Ot Burdur Gökçebağ kayıp kadın

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