Burdur'daki kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde üç gün önce çıktığı eve bir daha dönmeyen Ayşe Ot (59) için başlatılan arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca ekip takviyesi yapıldı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra çalışmalara, Afyonkarahisar'dan getirtilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) iz takip köpekleri "Ceza ve İspat" ile Antalya Akseki Jandarma Komando Taburu da dahil oldu.

Köye yakın ormanlık alanlarda arama çalışması gerçekleştiriliyor.

