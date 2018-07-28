Burdur'daki kayıp kadını arama çalışmaları sürüyor

Burdur'da kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen kayıp kadını arama çalışmaları devam ediyor.
Merkeze bağlı Gökçebağ köyünde 6 gün önce çıktığı eve bir daha dönmeyen Ayşe Ot (59) için başlatılan arama çalışmaları köy civarı ve kırsal alanlarda sürüyor.
AFAD ve İl jandarma ekiplerinin yanı sıra çalışmalara, Ankara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) köpekli arama ekipleri de dahil oldu.
Öte yandan Ayşe Ot'un yakınlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.
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