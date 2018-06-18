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Burdur'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi artışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 11:55 | Son Güncelleme

BURDUR'daki müze ve ören yerlerinde, ocak- mayıs dönemindeki ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'daki müze ve ören yerlerinde, ocak- mayıs dönemindeki ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın ilk 5 ayında 21 bin 241 kişinin gezdiği müze ve ören yerlerini, bu yıl 25 bin 825 kişi ziyaret etti. Sagalassos, Kibyra ve Hacılar Höyük'ten çıkarılan binlerce eserin sergilendiği Burdur Arkeoloji Müzesi'ni, yılın ilk 5 ayında 7 bin 536'sı yerli olmak üzere 7 bin 600 kişi gezdi. Ziyaretçilerden 24 bin 350 lira gelir elde edildi. Geçen yıl ziyaretçi sayısı 6 bin 600 kişi, gelir ise 25 bin 890 lira olarak gerçekleşmişti. Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kenti'ni geçen yıla göre, yüzde 30'luk artışla 12 bin 597'si yerli olmak üzere 13 bin 274 kişi gezdi. Geçen yılın aynı döneminde, Sagalassos'u 10 bin 181 yerli ve yabancı turist gezmişti. Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'ni 2 bin 7'si yerli 2 bin 112 kişi ziyaret etti. Bucak ilçesindeki Kremna Antik Kent'ni 279'u yerli 285, kent merkezindeki Doğa Tarihi Müzesi'ni ise 2 bin 554 kişi gezdi.

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