Burdur'daki uyuşturucu operasyonu

Burdur'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkartılan 1'i yabancı uyruklu 5 zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.
Burdur'da dün uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında kentteki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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