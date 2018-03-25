Burdur’un su sorunu çözülüyor

Burdur Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bayram Özçelik, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi’yle birlikte Burdur Merkez İçme Suyu çalışmaları kapsamında inşaatı devam eden su deposunda incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemeler sonrası İl Başkanı Volkan Mengi yaptığı açıklamada “Orman Su İşleri Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Burdur İçme Suyu inşaatında incelemelerde bulunduk. Burdur İlimizin İçme Suyuna büyük katkı sağlayacak olan projeyi yakından takibini gerçekleştiriyoruz. Burdur İlimize Hükümetimiz birçok yatırımı gerçekleştirmektedir. Yapılan ve yapılacak olan tüm yatırımların bizzat takipçisi olacağız." dedi.

İçme Suyu çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Burdur İlimiz ziyaretleri sırasında talimatlarıyla proje çalışmaları başlanan Orman Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yakın takipleri ile ihale süreci tamamlanarak inşaatı başlayan Burdur İlimiz İçme suyu çalışmaları kapsamında 10.000m3 su deposu inşaatında incelemelerde bulunduk. Yüzde 65 oranında gerçekleşmesi sağlanan su deposunun 2018 yılında inşaatının tamamlanması planlanmaktadır. İçme suyu arıtma tesisi İhalesinin bu yıl içerisinde yapılması planlanmaktadır. " diye konuştu.