Burhan Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir

Gül'ün dün yaptığı açıklamalara değinen Kuzu, "Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir" dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak "Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki" ifadesini kullandı.
"VEFA ANLAMINDA SÖYLÜYORUM"
CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum" diye konuştu.
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