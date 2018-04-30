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Burhan Kuzu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 07:39 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki gösterdi.

Gül'ün dün yaptığı açıklamalara değinen Kuzu, "Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir" dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak "Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki" ifadesini kullandı.

"VEFA ANLAMINDA SÖYLÜYORUM"

CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum" diye konuştu.

  1. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, muhalefetin ortak adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkacağı iddia edilmiş, Gül iddialar üzerine bir açıklama yapmıştı. Adaylık çalışmasının kendi organizasyonu olmadığını söyleyen Gül, geniş tabanlı ittifak arayışının sonuçsuz kalmasının ardından adaylık gündeminin kapandığını belirtmişti.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
senin gülden veya diğerlerinden ne farkın var? Ülke bu kadar itibarsızlaşmadı,yanınızda dolaşan Arınç kim biliyor musunuz? FETÖ nün dizlerinde yatan sizler büyük günahlar içindesiniz,masum olmaya çalışmayın.
24 haziranda akpnin sonu gelirse gülenden diplomalı profesörde ölecek ne güzel olur Allah ım
neyi kimi iyi tanımışsınız ki sanırım bi dönüp bakmanız lazım biz adamciklarla yürüyoruz biraz adamlarla yürüyelim demenin vakti geldi.
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