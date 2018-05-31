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Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 13:52 | Son Güncelleme

Gazeteci Nagehan Alçı'nın, dün akşam Habertürk canlı yayınında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 'ye sorduğu Sivas Madımak Katliamı'na ilişkin soru ve İnce'nin soruya verdiği cevap sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Nagehan Alçı, İnce'ye "Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittikafta olmaktan rahatsız değil misiniz?" sorusunu yöneltti. İnce, Alçı'nın sorusuna "Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan'a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP'de siyaset yaptım." ifadeleriyle yanıt verdi.

İnce'nin sorusunu Alçı yanıtsız bırakırken, yaşanan bu diyalog sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Nagehan Alçı 'nın durumunu eleştiren ve Muharrem İnce 'nin tutumunu destekleyen paylaşımlarda bulundu.

BURHAN KUZU: PERİŞAN ETTİ

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Nagehan Alçı'nın Muharrem İnce 'yi terlettiğini öne sürdü. Kuzu tweetinde, "Bravo Nagehan Alçı! Sorularınla Muharrem İnce’yi gerçekten terlettin. Hele şu Madımak Vahşeti sorusu yok mu! Muharrem Beyi bitirdi. Adeta perişan etti. Tüm Türkiye o anı konuşuyor. Ah siyaset ah sen ne menem bir şeymişin! Kimleri yamultuyorsun ah ah" ifadelerini kullandı. Kuzu'nun tweeti sosyal medyada alay konusu oldu.

nagehan


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nagehan alçı muharrem ince Burhan Kuzu Sivas Katliamı madımak olayları

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
güzel günler yakın.
Tamam tamam bişey yok uyu sen tamam.. daha gelmedik...
burhan kuzu çok komiksin.
vallahi ak-koyun deniliyor da doğru deniyor. ul ke batmış kuzu herşeyi güllük gulistanlik gosteriyor
bakmakla görmek arasındaki şey bu olsa gerek
Hoca nerenle izledin proğramı kim kimi terletti millet gördü
Dedi ve deve sidiğinden bir yudum alıp A haber izlemeye devam etti :)
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