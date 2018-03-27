Burhaniye Anadolu Lisesinde kariyer günleri

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi, Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım Etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Alim Burak Çelik’i konuk etti. Çelik, 11. sınıf öğrencilerine askerlik mesleğini, subayların görevlerini, Kara Harp Okulları´nın işleyişini anlattı.
Burhaniye Anadolu Lisesi’nde kariyer günleri devam ederken, dün de Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik’i konuk edildi. Çelik, öğrencilerin sorularını içtenlikle cevaplandırırken, çok çalışmalarını istedi. Okul Müdürü Bayram Eroğlu’da Alim Burak Çelik’e teşekkür etti. Müdür Eroğlu, ”Okulumuz Rehberlik servisi, BENGİ Projesi kapsamında Kariyer Planlama ve Mesleki Tanıtım çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılanmakta ve eğitim öğretim sürecine olumlu katkıda bulunmaktadır” dedi.
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