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Burhaniye Belediyesi’nde sözleşme sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 15:39 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi’nde işçi kadrosunda bulunan personelin yasal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı.Başkanlık Makamında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi törenine; Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akklınç, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Seda Taşkent, DİSK/Genel İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Burhaniye Belediyesi Sendika İş yeri temsilcileri katıldı.DİSK/Genel İş yetkili bulunduğu Burhaniye Belediyesinde, 2018 Mart -2020 Eylül dönemini kapsayan toplu sözleşmesinde, 89 işçinin haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesini Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile imzaladılar.

Burhaniye Belediyesi’nde sözleşme sevinci

Burhaniye Belediyesi’nde işçi kadrosunda bulunan personelin yasal haklarını düzenleyen toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Başkanlık Makamında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi törenine; Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akklınç, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Seda Taşkent, DİSK/Genel İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Burhaniye Belediyesi Sendika İş yeri temsilcileri katıldı.
DİSK/Genel İş yetkili bulunduğu Burhaniye Belediyesinde, 2018 Mart -2020 Eylül dönemini kapsayan toplu sözleşmesinde, 89 işçinin haklarını kapsayan toplu iş sözleşmesini Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ile imzaladılar. İmza töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Öncelikle Toplu İş Sözleşmesinin tüm işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İşveren olarak bizim oluşturduğumuz iş kollarında işçinin can güvenliği bizim için her şeyden daha çok önemli. İkincisi işçilerimizin aldığı ücretler kendilerinin alın teri ve bizler bunun farkındayız. İnancımız gereği de alın teri kurumadan da bu ücretlerin verilmesi gerektiğini biliyoruz. Burhaniye Belediyesi olarak çoluk çocuğumuzun daha iyi bir şehirde yaşayabilmesi için emeğimizle katkı sunuyoruz. Çalışanlarımız bu alanda ne kadar başarılı işlere imza atarsa, verimliliğimiz ne kadar yüksek olursa kurumumuz ve şehrimiz o kadar güçlenir. İşçilerimizin çalışma şartlarını ve aldığı hakları düzenleyen bu iş sözleşmesinde Belediyemiz ve sendikamız arasında uyumlu bir süreç sonucu imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, iş ve işçi barışını koruyan sözleşmemizle işçilerimize mevcut olanın en iyisini verdiğimize inanıyoruz. İş, emek, ücret dengesini her zaman gözeten bir belediyeyiz” dedi.
DİSK/Genel İş Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı ise Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür ederek, “DİSK olarak Burhaniye Belediyesi ile çok uzun yıllardır uyumlu bir şekilde çalışmaktayız. 2018 Mart -2020 Eylül dönemi için de gerekli toplantılardan sonra başta Başkanımız Necdet Uysal olmak üzere sözleşme sürecini yürüten Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Belediye bürokratlarımıza çok teşekkür ederiz. İşçilerimizin hayrına olan bir sözleşme imzaladık. İşçimizin her daim yanında olan Belediye Başkanımız Necdet Uysal’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Burhaniye Belediyesi’nde sözleşme sevinci

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