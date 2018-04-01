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Burhaniye Kaymakamı Öner, BUBYO’yu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç.

Burhaniye Kaymakamı Öner, BUBYO’yu ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban’ı makamında ziyaret etti. Yükseköğretimin bölgedeki gelişimi ve BUBYO’nun bölgedeki geleceği ile ilgili sohbet eden ikili, Burhaniye’de yapılabilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Kaymakam Hüseyin Öner’i makamında ağırlayan BUBYO Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, okuldaki akademik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlban ”Bölgenin gelişimi adına BUBYO’nun projeleri süreklilik arz ediyor. Bölgedeki hizmet kalitesinin geliştirilmesi adına birçok proje yaptık. Turizm ile birlikte bünyemizde barındırdığımız Bankacılık ve Finans ve Uluslararası Ticaret bölümlerinin de katılımlarıyla yeni projeler yaparak, BUBYO olarak başlattığımız bu işlevsel yapının devamını sağlıyoruz. Bu şekilde hem yükseköğretimde hem de sektörel anlamda BUBYO’nun yaygın etkisini devam ettiriyoruz. Yaptığımız projelerin başarıya ulaşması da bizler için en büyük mutluluk" dedi. BUBYO Anı defterine de düşüncelerini aktaran Kaymakam Öner "İlçemizde lisans düzeyinde eğitim yapan tek kurum olan BUBYO’yu ziyaretimde tekrar gördüm ki; başarılı müdürümüz Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban’ın oluşturduğu aidiyet hissi ve çalışkanlıkla BUBYO, Burhaniye’ye, Körfez’e ve Balıkesir’e her anlamda katkı sağlayan başarılı bir kurum olmaya devam edecek. Kaymakam olarak BUBYO’ya tüm projelerinde elimizden gelen desteği vereceğiz.” dedi. Kaymakam Öner, BUBYO hatıra köşesinde fotoğraf çekiminden sonra, iyi dilek ve temennilerde bulunarak okuldan ayrıldı.

Burhaniye Kaymakamı Öner, BUBYO’yu ziyaret etti

Burhaniye Kaymakamı Öner, BUBYO’yu ziyaret etti

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