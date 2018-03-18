Burhaniye’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlandı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Etkinlikler, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına, Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Ertuğran ve Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın çelenk koymasıyla başladı.

Şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Reha Yurdakul Salonunda, Celal Toraman Anadolu Lisesinin düzenlediği program ile anma törenleri devam etti. Reha Yurdakul Salonundaki törende, günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından Burhaniyeli şehitlerin kısa hayatları bir video ile anlatıldı. Burhaniyeli Şehitlere atfedilen program, ilçe genelinde düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Ödül töreninin ardından, Celal Toraman Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo büyük alkış aldı. Duygusal anların yaşandığı program sırasında izleyiciler göz yaşlarına hakim olamadı. Programın sonunda, Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler, öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederken, günün anısına toplu fotoğraf çektirildi