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Burhaniye’de Amatör Fotoğrafçılar Cunda Adasını fotoğrafladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursunda teorik eğitimlerini tamamlayan amatör fotoğrafçılar pratik eğitim amacıyla eğitmenleri Özcan Şimşek rehberliğinde Ayvalık’ın Cunda Adasının dar sokaklarını ve tarihi evlerini fotoğrafladı.Burhaniyeli amatörler teorik eğitimlerin ardından sahaya çıkarken, çevre de gezilerine çıktı.

Burhaniye’de Amatör Fotoğrafçılar Cunda Adasını fotoğrafladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursunda teorik eğitimlerini tamamlayan amatör fotoğrafçılar pratik eğitim amacıyla eğitmenleri Özcan Şimşek rehberliğinde Ayvalık’ın Cunda Adasının dar sokaklarını ve tarihi evlerini fotoğrafladı.
Burhaniyeli amatörler teorik eğitimlerin ardından sahaya çıkarken, çevre de gezilerine çıktı. Geçtiğimiz hafta, Yat Limanında çekimler yapan ekip, dünde Ayvalık’ın Cunda Adasına gitti. Cundada tarihi mekanları çeken amatörler unutulmaz bir gün yaşadı. Gezilerin devam edeceğini anlatan Eğitmen Özcan Şimşek, ”Herkes fotoğraf çekebilir. Zamanımızda herkesin cebinde bir fotoğraf makinesi var. Amaç, iyi ve doğru fotoğraf çekebilmek. Fotoğrafa sanat gözü ile bakan, bu konuda kendini geliştirip daha ileri noktalara gelmek, sosyal ilişkilerini geliştirmek isteyen kişileri bir çatı altında toplayarak gelişimlerine uygun ortam sağlamak istiyoruz. Yaşadığımız bölgenin kültürel sosyal ve fiziki yapısını tanıtıp belgelemek, projeler üretip uygulamak, eğitim faaliyetleri yapmak amacıyla 2013 yılından bu yana kurucu başkanı olduğum derneğimde, okullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde doğru fotoğraf çekmeyi öğretmek için çaba harcıyorum. Teknik konular önemli ama fotoğrafta kompozisyon çok daha önemli. Bu uygulama eğitimleri kursiyerlerimizin kompozisyon kurma yeteneklerini de artıracaktır.
Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği 224 saatlik "Fotoğraf Çekimi ve Görsel Düzenleme" kursunda da kursiyerlerimizin aldıkları teorik eğitimlerini pratiğe çevirmeleri maksadıyla sahada uygulama eğitimine başladık. 23 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek kursumuzun sonunda kursiyerlerimizin iyi fotoğraf çeker durumda kursu bitirmeleri adına her şeyi yapacağız" dedi.

Burhaniye’de Amatör Fotoğrafçılar Cunda Adasını fotoğrafladı

Burhaniye’de Amatör Fotoğrafçılar Cunda Adasını fotoğrafladı

Burhaniye’de Amatör Fotoğrafçılar Cunda Adasını fotoğrafladı

Burhaniye’de Amatör Fotoğrafçılar Cunda Adasını fotoğrafladı

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