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Burhaniye’de deniz sezonu erken açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 17:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, termometreler öğlen saatlerinde güneş altında 21 dereceyi gösterirken, sahildeki kafeler ve parklar doldu, taştı.

Burhaniye’de deniz sezonu erken açıldı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, termometreler öğlen saatlerinde güneş altında 21 dereceyi gösterirken, sahildeki kafeler ve parklar doldu, taştı. Güzel havayı fırsat bilip denize girenler oldu.
Burhaniye’de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte çok sayıdaki kişi park ve bahçelere akın ederken, bazı gençler de Ören Plajı'nda deniz keyfi yaşadı. Parkları dolduranlar yer bulmakta güçlük çekti. Emekli müfettiş Erdoğan Çoktutal, “Tam bir bahar havası var. Çok memnunuz” dedi.
Emekli bekçi Muharrem Yüksel de “Bahar havası yaşıyoruz. Ören’imizde hareket erken başladı” diye konuştu.
Ören plajında denize giren gençlerden Kenan Karataş, “Bugün havayı güzel bulduk, denize geldik” dedi.

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Burhaniye’de deniz sezonu erken açıldıBurhaniye’de deniz sezonu erken açıldıBurhaniye’de deniz sezonu erken açıldı

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