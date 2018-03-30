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Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilere satranç takımı hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Nitelikli bireylerin ve gençlerin yetişmesi, ailelere okuma kültürünün yerleştirilmesi maksadıyla Balıkesir genelinde yürütülen BENGİ projesi bütün hızıyla devam ediyor.

Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilere satranç takımı hediye etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Nitelikli bireylerin ve gençlerin yetişmesi, ailelere okuma kültürünün yerleştirilmesi maksadıyla Balıkesir genelinde yürütülen BENGİ projesi bütün hızıyla devam ediyor. Kaymakam Hüseyin Öner, dezavantajlı bölgelerdeki ilkokul ve ortaokulda okuyan çocukların spora kazandırılması için hazırlanan ’Sporda Yetenek 10’la Gelecek’ projesi kapsamında Faruk Kızıklı İlkokulundaki öğrencilere satranç takımı dağıttı.
Kaymakam Hüseyin Öner ilgili projeler kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sabri Pekşen, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Seyfettin Ceylan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Selçuk Çiftçi ve Mahkeme Mahallesi Muhtarı Beksat Topçu’nun katılımıyla Faruk Kızıklı İlkokulu’na ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen okuma etkinliğinin ardından, çocukların okuma alışkanlıklarının yanında boş zamanlarını değerlendirmeleri maksadıyla bir grup öğrenciye satranç takımı hediye edildi. Etkinlik sonrasında konuşan Kaymakam Öner, ”Çocuklarımızın zihin ve beden sağlığı için yürütülen projeler neticesinde akademik yönden olsun bedensel ve zihinsel gelişimleri yönünde olsun en iyisini yapmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda elde edilen başarıların olduğunu gördükçe de mutlu oluyoruz” dedi.

Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilere satranç takımı hediye etti

Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilere satranç takımı hediye etti

Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilere satranç takımı hediye etti

Burhaniye’de Kaymakam Öner, öğrencilere satranç takımı hediye etti

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