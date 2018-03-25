Burhaniye’de Kaymakam Öner yaşlıları ziyaret etti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Yaşlılar Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner’de Kenan Sucuoğlu Huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti Huzurevi ziyaretine, eşi Mine Öner, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alim Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Faruk Kendielen ve İlçe Tarım Müdürü Mustafa Orhan’da katıldı.

Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler yaşlıların hal ve hatırlarını sorarken, sağlık ve sıhhat temennilerinde bulunduLar. Hazırlanan yaş pastayı eşi Mine Öner ve yaşlılarla birlikte kesen Kaymakam Öner, huzurevi sakinlerine mütevazi hediyeler ve çiçek takdim etmeyi de ihmal etmedi. Huzurevi sakinleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Hüseyin Öner, “Yaşlılar Haftası dolayısıyla Huzurevimizde yaşayan büyüklerimizi bir kez daha ziyaret etmek, hatırlarını sormak istedik. Yaşlılar haftası hürmet, saygı, sevgi ve vefa haftasıdır. Büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılanması, sorunları ve istekleriyle ilgilenilmesi bir insanlık görevi ve medeniyet göstergesidir. Huzurevimizde ikamet eden yaşlılarımız başta olmak üzere ilçemizde bulunan bütün büyüklerimizin yaşlılar haftasını kutluyoruz. “dedi.