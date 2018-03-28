HABER

Burhaniye’de liseliler Afrin için seferber odu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri, Yörük ve Oğuz Boyları Derneği öncülüğünde düzenlenen Afrin’e destek kampanyası için seferber oldular.

Burhaniye’de liseliler Afrin için seferber odu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri, Yörük ve Oğuz Boyları Derneği öncülüğünde düzenlenen Afrin’e destek kampanyası için seferber oldular. Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölücü teröristlerden temizlenen Afrin bölgesi sivil halkına ulaştırmak üzere topladıkları kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri yetkililere teslim etti.
Öğrencileri kutlayan Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Eroğlu, kampanyaya öğretmenlerin de destek olduklarını söyledi. Eroğlu,” Destek sağlayan tüm paydaşlarımıza yöre halkı adına canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.

Burhaniye’de liseliler Afrin için seferber odu

Burhaniye’de liseliler Afrin için seferber odu

Apple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatıApple yeni iPad'i tanıttı! İşte fiyatı
Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
İkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyorİkinci duyuru yapıldı! Büyük operasyon başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Melek Baykal: 34 yıllık evliyim, boşanıyorum...

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 22 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Yer: Bayrampaşa! Otomobil alev alev yandı

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

Son dakika! Anadolu Farm kurucusu İsa Kandemir yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.