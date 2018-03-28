Burhaniye’de liseliler Afrin için seferber odu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Anadolu Lisesi öğrencileri, Yörük ve Oğuz Boyları Derneği öncülüğünde düzenlenen Afrin’e destek kampanyası için seferber oldular. Öğrenciler, Zeytin Dalı Harekatı sonucunda bölücü teröristlerden temizlenen Afrin bölgesi sivil halkına ulaştırmak üzere topladıkları kıyafet, oyuncak gibi malzemeleri yetkililere teslim etti.

Öğrencileri kutlayan Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Eroğlu, kampanyaya öğretmenlerin de destek olduklarını söyledi. Eroğlu,” Destek sağlayan tüm paydaşlarımıza yöre halkı adına canı gönülden teşekkür ederiz” dedi.