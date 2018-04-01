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Burhaniye’de Muhsin Yazıcıoğlu için lokma hayrı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 9 yıl önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu için lokma hayrı düzenlendi Cumhuriyet Meydanında yapılan lokma hayrına Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile çok sayıda vatandaş katılırken, Yazıcıoğlu için dualar okundu.Büyük Birlik Partisi Burhaniye İlçe Başkanlığının öncülüğünde Rahmetli Muhsin Yazıcoğlu için lokma hayrı düzenlendi.

Burhaniye’de Muhsin Yazıcıoğlu için lokma hayrı düzenlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 9 yıl önce bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu için lokma hayrı düzenlendi Cumhuriyet Meydanında yapılan lokma hayrına Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal ile çok sayıda vatandaş katılırken, Yazıcıoğlu için dualar okundu.
Büyük Birlik Partisi Burhaniye İlçe Başkanlığının öncülüğünde Rahmetli Muhsin Yazıcoğlu için lokma hayrı düzenlendi. Cumhuriyet meydanındaki lokma hayrına yüzlerce insan katıldı. Hayra katılanlara teşekkür eden Büyük Birlik Partisi Burhaniye İlçe Başkanı Serdal Filik, ”Helikopter kazasında şehadete eren liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu için ilçe teşkilatı olarak lokma hayrı düzenledik. Onu 9 yıl önce kaybettik. Suikast iddiaları için davaların açılmasını bekliyoruz. Bunun için kulağına ezan okunmuş savcı ve hakimlerimizsin insiyatif almalarını bekliyoruz. Allah hayırlarımızı kabul etsin Terörle sırasında şehit olan güvenlik kuvvetlerimize de rahmet diliyoruz.. Hayrımıza katılanlara teşekkür ediyoruz “ dedi. Altı Eylül İlçe Başkanı Hayrettin Şahin de, ”Rahmetle liderimiz Muhsin Yazıcoğlu’nun uğraşları tüm Türk ve İslam alemi içindi. Bizde onun yolunda devam ediyoruz. Allah, Muhsin başkanımıza rahmet eylesin. Bizde onun gibi yararlı işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Burhaniye’de Muhsin Yazıcıoğlu için lokma hayrı düzenlendi

Burhaniye’de Muhsin Yazıcıoğlu için lokma hayrı düzenlendi

Burhaniye’de Muhsin Yazıcıoğlu için lokma hayrı düzenlendi

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