HABER

Burhaniye’de öğretmenler halk oyunları kursuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 11:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde, öğretmenler halk oyunlarına merak sarınca kurs açıldı.

Burhaniye’de öğretmenler halk oyunları kursuna katıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde, öğretmenler halk oyunlarına merak sarınca kurs açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destek verdiği kursa katılan öğretmenler okulun spor salonunda haftanın 4 günü Ege yöresi oyunlarını öğreniyorlar.
Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Çavuş’un verdiği kursa bir aydan bu yana devam 13 öğretmen, haftanın 4 günü okul çıkışında spor salonunda buluşuyorlar. Kursta Ege yöresi oyunları öğretiliyor. Öğretmenler kursa katılmaktan mutlu olduklarını söylerken, eğitmen Mustafa Çavuş’da, öğretmenlerin özveri ile çalıştıklarını söyledi.Yaz aylarında oğluna sünnet düğünü yapacağını anlatan Okul Müdürü Mehmet Bicik, ”Okulumuzda talep üzerine başlattığımız halk oyunları kursu ilgi gördü. Yazın sünnet düğünü yapacağımdan halk oyunları kursuna katıldım. Gelen misafirlere karşı daha rahat oynayabilmek için kursa katıldım. Düğün yapacak ve sünnet yapacak olan arkadaşlarımız bu şekilde oyun öğreniyorlar.” dedi. Kadriye Atak da, ”Anadolu kültürümüz olan halk oyunlarını sevdiğim için kursa geliyorum. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi spor salonunda haftanın 4 günü Ege yöresine ait bu oyunları öğreniyoruz. Oynamaktan kendi adıma çok zevk alıyorum. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.
Öğretmenlerin çok gayretli olduklarını anlatan Eğitmen Mustafa Çavuş ise, ”Halk Eğitim Merkezi destekli kursumuzda bir aydır özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerimizin gerçekten istekli olması bizimde çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Bu şekilde bir ay kadar kısa bir sürede ilerledik. Daha da diğer oyunlarımızı da öğreneceğiz. Şu anda zeybek oynuyoruz. Balıkesir yöresine ait oyunlarımızı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Çalışmalarından dolayı ben onları buradan gerçekten tebrik ediyorum” dedi.

Burhaniye’de öğretmenler halk oyunları kursuna katıldı

Burhaniye’de öğretmenler halk oyunları kursuna katıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Gizli geçitte bulundu! Tarihi keşif

Tel Rifat operasyonu başladı!

Tel Rifat operasyonu başladı!

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

S-400 alımıyla ilgili kritik gelişme: Takvim öne alınabilir

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Çiftlik Bank can yakmaya devam ediyor! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Erdoğan ile TOBB başkanı arasında ilginç diyalog

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

Pizzaya tüküren kurye kameraya takıldı! İğrenç görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.