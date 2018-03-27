Burhaniye’de öğretmenler halk oyunları kursuna katıldı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesinde, öğretmenler halk oyunlarına merak sarınca kurs açıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün destek verdiği kursa katılan öğretmenler okulun spor salonunda haftanın 4 günü Ege yöresi oyunlarını öğreniyorlar.

Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Çavuş’un verdiği kursa bir aydan bu yana devam 13 öğretmen, haftanın 4 günü okul çıkışında spor salonunda buluşuyorlar. Kursta Ege yöresi oyunları öğretiliyor. Öğretmenler kursa katılmaktan mutlu olduklarını söylerken, eğitmen Mustafa Çavuş’da, öğretmenlerin özveri ile çalıştıklarını söyledi.Yaz aylarında oğluna sünnet düğünü yapacağını anlatan Okul Müdürü Mehmet Bicik, ”Okulumuzda talep üzerine başlattığımız halk oyunları kursu ilgi gördü. Yazın sünnet düğünü yapacağımdan halk oyunları kursuna katıldım. Gelen misafirlere karşı daha rahat oynayabilmek için kursa katıldım. Düğün yapacak ve sünnet yapacak olan arkadaşlarımız bu şekilde oyun öğreniyorlar.” dedi. Kadriye Atak da, ”Anadolu kültürümüz olan halk oyunlarını sevdiğim için kursa geliyorum. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte Burhaniye Sağlık Meslek Lisesi spor salonunda haftanın 4 günü Ege yöresine ait bu oyunları öğreniyoruz. Oynamaktan kendi adıma çok zevk alıyorum. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Öğretmenlerin çok gayretli olduklarını anlatan Eğitmen Mustafa Çavuş ise, ”Halk Eğitim Merkezi destekli kursumuzda bir aydır özverili bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlerimizin gerçekten istekli olması bizimde çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Bu şekilde bir ay kadar kısa bir sürede ilerledik. Daha da diğer oyunlarımızı da öğreneceğiz. Şu anda zeybek oynuyoruz. Balıkesir yöresine ait oyunlarımızı öğretmen arkadaşlarımızla birlikte icra edeceğiz. Çalışmalarından dolayı ben onları buradan gerçekten tebrik ediyorum” dedi.