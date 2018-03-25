Burhaniye’de okul bahçelerine belediye güzelliği

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, okullara büyük destek olan Burhaniye Belediyesi, okul bahçelerinde de bahar bakımına başladı. Nadir Tolun İlkokulu’nun bahçesinde, çimleri biçen ve gülleri budayan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmaların diğer okullarda devam edeceğini bildirdi.

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Celal Toraman Anadolu Lisesi bahçesinden sonra, Nadir Tolun İlkokulu’nun bahçesini de düzenledi. Mustafa Ağır’ın başkanlığındaki ekip, okul bahçesindeki çimleri biçerken, gülleri de budadı. Mustafa Ağır, çalışmaların başka alanlarda devam edeciğini anlattı.