Burhaniye'de sazlı sözlü asker uğurlaması geleneği

Safer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, askere giden gençler için komşuları tarafından düzenlenen sazlı sözlü eğlence geleneği, 60 yıldır sürdürülüyor. Burhaniye ilçesinin Ören Mahallesi’nde 98/3 tertip olarak askere giden Hasan Erkaya (24) için komşuları sazlı sözlü eğlence düzenledi. Gelenek haline gelen asker uğurlamasında yurdun değişik yörelerinden türküler okunurken, oyunlar oynanıp, halaylar çekildi. Gecede Ahmet Derman akordeon çalarken, Gülabi Esen bağlama, İbrahim Genman da darbuka çaldı. Programın son bölümünde ise asker kınası yakılırken, konuklara çeşitli ikramlarda bulunan asker babası İsmail Erkaya (64) ile annesi Gülşen Erkaya (58), oğullarının asker eğlencesine katılanlara teşekkür etti. 'ASKER UĞURLAMA GELENEĞİ DEVAM ETSİN' Komşusunun oğlu için sazlı sözlü gecede bağlama çalan Gülabi Eser, bu tür geleneklerin komşuluk ilişkilerini geliştirdiğini söyledi. Türk geleneği olan asker uğurlamanın devam etmesi gerektiğini ifade eden Eser, "Bu gece komşumuzun oğlunu askere uğurluyoruz. Türk geleneği olarak bizde komşularla birlikte görev aldık. Saz çalıp onları eğlendirmeye çalıştık. Ne mutlu bize. Allah, inşallah sağ salim geri dönüşünü nasip eder. Bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bizde katkı sağlamaya devam ederiz" dedi. Oğlu Hasan Erkaya için düzenlenen asker eğlencesine katılan komuşlarına ve yakınlarına teşekkür eden baba İsmail Erkaya ise bu tür geleneklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. Güzel bir gece olduğunu belirten baba Erkaya, "Allah’ım cümlesiyle her birinin ayaklarına taş değirmeden Allah’ın yardımı ile askere gidip gelmeyi nasip eyler inşallah. Ben bütün konuklarıma, komşularıma, tüm misafirlerime geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda geleneklerimizi göreneklerimizi uyguladık" diye konuştu. İzmir Gaziemir’de askerlik yapacak olan Hasan Erkaya ise komşuları ve ailesine asker eğlencesi için teşekkür etti. Erkaya, böyle bir günde yalnız kalmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

