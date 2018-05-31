Burhaniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Burhaniye'de 3 katlı metruk bir binada çıkan yanında maddi hasar meydana geldi.

Abdullah Ağa Caddesi Çıkmaz Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, çatı katındaki alevler kısa sürede binanın alt katlarını sarınca çevredeki ilçelerin itfaiye merkezlerinden yardım istendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevlerin çevredeki binalara sirayeti önlendi, yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

