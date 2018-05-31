HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Burhaniye'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 21:39 | Son Güncelleme

Burhaniye'de yangın

İSTANBUL (AA) - Burhaniye'de 3 katlı metruk bir binada çıkan yanında maddi hasar meydana geldi.

Abdullah Ağa Caddesi Çıkmaz Sokağı üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta, çatı katındaki alevler kısa sürede binanın alt katlarını sarınca çevredeki ilçelerin itfaiye merkezlerinden yardım istendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu alevlerin çevredeki binalara sirayeti önlendi, yarım saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)Mavi Marmara'nın 8. Yıldönümünde İstiklal Caddesi'nde yürüyüş (2)
"Vatanımızı düşünerek geleceği planlamamız lazım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
burhaniye yangın istanbul itfaiye Üsküdar yagın

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malatya mitinginde müjde üstüne müjde

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Seyhan Şaşko ile görüntülenen Tuncay Şanlı 9 aylık hamile olan sevgilisi Melis Sayım'ı aldattı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 31 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Uber yasaklandı mı? UKOME'nin yeni kararları, Uber'i bitirecek

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

Fatih Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'a dava açmaya hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.