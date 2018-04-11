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Burhaniye’de yeşil seferberlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin değişik yerlerinde sürdürdüğü yeşil seferberliğin dışında, Pelitköy Mahallesi’nde meydan park düzenleme çalışmalarına başladı.

Burhaniye’de yeşil seferberlik

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçenin değişik yerlerinde sürdürdüğü yeşil seferberliğin dışında, Pelitköy Mahallesi’nde meydan park düzenleme çalışmalarına başladı. Vatandaşların ve çocukların rahatça gezip dolaşabilmesi amacıyla her detayın titizlikle tasarlandığı projenin yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.
Tasarlanan projede; çocuk oyun parkı, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, spor aletleri ve aydınlatmalar yer alacak. Bu çalışmaların akabinde, Pelitköy Çamlıca Mahallesi ve İçmekent Mevkii’nde yapılması planlanan iki park projesi daha hayata geçirilecek.
Pelitköy Belediyesi’nin 2014 yerel seçimlerinden sonra kapandığını hatırlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal, Pelitköy Mahallesi’ne desteklerini sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi. Uysal, “Bu kapsamda park yapım çalışmalarına Pelitköy’ün meydan parkından başladık. Burada eski bir pazar yeri vardı. Kullanılmaz durumdaydı. Onu kaldırdık ve park alanını genişlettik. Kadınlarımızın, çocuklarımızın, ailelerin rahatça gezip dolaşabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız Pelitköy merkez ve sahil bölgelerinde de devam edecek” diye konuştu.

Burhaniye’de yeşil seferberlik

Burhaniye’de yeşil seferberlik

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